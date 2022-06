Letošní den dětí jsme oslavili s třebíčskými kozami. Veronika Hlávková z Kozího spolku nám půjčila rovnou dvě, Emu a Doru. Emu jsme museli vzít, to bylo jasné hned, protože stejně se jmenuje i dceřina kamarádka. K ní nám přibyla ještě bílá Dora. Ta je zase šéfka celého kozího stáda, které spolu s dalšími zvířaty najdete v zázemí v Poušově. Odtud vede kozí stezka pořádným terénem, kde jsou nachystané i úkoly pro děti.

My jsme šli trasu vhodnou pro kočárky. Trošku jsme se motali po překvapivě frekventované silnici v jinak klidné třebíčské čtvrti. Odbočili jsme na cyklotrasu, a pak jsme to vzali pěkně po louce nahoru do kopce k totemu. Odtud jsou nádherné výhledy na město. Je tam klid a pohoda. Všichni byli spokojení, kozy byly moc hodné.

A tak můžu jen doporučit, vezměte kozu na vycházku, nebudete litovat. Můžete si vybrat trasu, můžete s kozami být hodinu, nebo dvě. Po návratu se ještě můžete podívat na koně a další zvířata.

Kozí stezka je v provozu kdykoliv po telefonické domluvě na 736 487 460, kontaktní osobou je Veronika Hlávková.

Zuzana Musilová