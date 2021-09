Musím říct, že se akce velmi vydařila. Děti se seznámily s Kozou a Lízou i panem Maxmiliánem. Viděly, jak Ema s Míšou blbnou s kozími holkami na jízdárně a s velkou chutí si tam zařádily také. A závěrečnou cestu do lesa za pokladem nám ukázala duha.

Kartáčování koz s výkladem, kozí kousky na překážkové dráze nebo kozí putování za pokladem. To všechno zažily děti na premiérovém Kozím odpoledni, které se v neděli 12. září konalo na naší Farmě Rybníček v Pelhřimově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.