Krásný slunný zimní den byl jako stvořený k výšlapu. Z Černovic až do Obrataně to sice není tak daleko, ale záměrně jsem zvolil trasu plnou oklik, abych vychutnal vše, co tato krajina nabízí. A skutečně, i počasí přálo, všude bílo, byla to skutečně radost.