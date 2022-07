Do závodu se registrovalo celkem 58 mužů, 2 ženy a 3 junioři. Absolutním vítězem se stal Marek Rieger z týmu Mapei Merida Kaňkovský v čase 1:38:31. Celý závod absolvovala v čle skupina pěti závodníků pronásledovaná s minutovým odstupen další skupinou cca 10 závodníků. Čelo závodu se pohybovalo rychlostí, která atakovala hodnotu 40 km/hod. Vítěz pro sebe závod rozhodl v závěrečných stoupáních a do cíle přijel s náskokem 20 sekund na druhého Filipa Nováka z týmu Tufo Pardus Prostějov. Oba jmenovaní jsou ročník 2007 tj. junioři a do kategorie mužů byli registrování na vlastní žádost.