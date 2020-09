Taneční klub TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava, uspořádal za velmi přísných hygienických podmínek, tradiční již třináctý ročník odložené jarní soutěže Jihlavský pohár v tanečním sportu.

Samuel Pavel-Morkusová Michaela TJ SoBe TK Chrisstar Jihlava | Foto: Deník / Redakce

Soutěže se zúčastnilo sedmapadesát párů registrovaných v ČSTS z celé České republiky. Tanečníci domácího tanečního klubu TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava zaznamenali pět úžasných postupů do finále a vytančili všechny cenné kovy. Dvě parádní umístění si na své konto připsal pár Samuel Pavel-Morkusová Michaela TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava, kdy ve věkové kategorii JUN I. třídy C standard vytančil stříbrné medaile, v kategorii věkově starších JUN II. třídy C standardních tanců potvrdil své kvality a s přehledem vyhrál zlato.