Kvůli Covidu se letošní masopustní veselí v městech a obcích nekonalo. V Domově pro seniory v Pelhřimově si ho ale ani tak nenechali ujít. Podívejte se sami.

Klienti Domova pro seniory v Pelhřimově slavili masopust. Foto: Adéla Příhodová | Foto: Deník / VLP Externista

Ledová královna z Domova pro seniory by ráda poděkovala Prasátku a Kočičce za masopustní taškařice. Nejen, že jsme si zazpívali s Karlem Gottem a nacpali břicha koblihami, jitrnicemi a buchtou, ale ještě si každý z klientů mohl vytáhnout lístek do tomboly a vyhrát něco hezkého na míru.

P.S. Mimochodem někteří vyhráli takové malinké nanučky do krmítek. Všichni ti tlustí kosáci v Městských sadech tedy asi vylétají z našich oken.