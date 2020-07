Na vodítku chodí přímo vzorně. Jokie má značný strach z mužů a z lidí, kteří jej chtějí hned při prvním setkání dlouze hladit, všude mu sahat a neustále mu vyplétat stopovačku z pacek. Potřebuje několik dnů čas na získání důvěry a pak s ním lze velmi dobře manipulovat, i tak je více citlivý na bříško. Myslíme si, že se mohl v minulosti zamotat do ohradníku, drátu nebo něčeho podobného a nebo je to způsobeno tím, že má citlivé trávení a bříško jej dřív dost bolelo. Z posledního důvodu je na dietě pro citlivé trávení. Jokie je zvyklý žít v bytě, nic neničí a je čistotný. Samotu zvládá perfektně, je hodný a tichý. Jokie byl odchycený 31. 1. 2019 v Jarošově nad Nežárkou, kde pobíhal s obojkem a vodítkem.

Jokie se po roce vrátil z adopce. Potřebuje zkušenějšího a fyzicky zdatnějšího páníčka, který s ním bude pracovat a dá mu potřebný výcvik. V předchozím domově toto neměl a bohužel to dopadlo tak, že svou paníčku kousl.

Jokie je jistý a vyrovnaný, pokud se mu nastaví černobílé hranice. Pak je to štastný pes. Pokud bude jeho pán váhavý nebo příliš přemýšlivý, Jokie to okamžitě vycítí. Začne se chovat dosti nelogicky, je to jeho obranná reakce ze strachu, že by se měl podílet na rozhodování. Je potřeba jej v těchto situacích usměrnit a ukázat mu, že není potřeba, aby přebíral vedení on. Jakmile Jokie zjistí, že vedení není na něm ale na páníčkovi, je rázem uvolněnější a sebejistější. Při situacích, kdy zkouší štěkat na psy za plotem, nebo při pokusech o útok na jedoucí auta, má sklon k přenesené agresi.

Bližší informace můžete získat na telefonu 721 112 764.

IVA RAISOVÁ

Azyl Dej pac Pelhřimov