Dětem z rodin, které využívají služeb Šipky - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Střediska rané péče nebo dočasně žijí v azylových domech v Havlíčkově Brodě a Humpolci, Ježíškové s dobrým srdcem nadělili plné krabice dárků. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

V letošním roce je to již potřetí, co se projekty Oblastní charity Havlíčkův Brod účastnily projektu Krabice od bot. „Ve společnosti roste povědomí o této akci, která má za cíl obdarovat děti z rodin v obtížné životní situaci. Děti zažijí pocity radosti spojené s pohledem na stromeček obklopený dárky, které si přály. O to více nás těší, že se do projektu zapojuje stále větší množství lidí, kteří dávají dětem stále více drobností i větších dárků,“ uvedla vedoucí Šipky - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jitka Muzikářová. Spolu s kolegyněmi převzaly přesně týden před Štědrým dnem plné auto krásně zabalených krabic od bot, které ukrývaly nejrůznější drobné hračky, školní potřeby, ale třeba i kosmetiku.

„Už od října na děti cílí nejrůznější reklamy s tipy na nejnovější hry a hračky, dětem rozhodně neuniknou, a tak mají stejná přání jako jejich spolužáci, kteří nepociťují nedostatek financí. Krabice od bot umožňuje, aby byly využity hračky a další věci, které již v jiné rodině neslouží,“ upřesnila Jitka Muzikářová. V loňském roce pracovníci Diakonie Českobratrské církve evangelické v rámci projektu Krabice od bot vybrali 30 tisíc dárků.

Dvě stě padesát dárků ze Stromu splněných přání

Obrovskou radost ve čtvrtek 24. prosince udělají i dárečky ze Stromů splněných přání, které už podevatenácté spolu s partnery organizuje Hitrádio Vysočina. Lidé si mohli vybrat kartičku na stromečku, který zdobil například havlíčkobrodské nebo pelhřimovské náměstí, dárek pořídili, zabalili, označili danou kartičkou a donesli na sběrná místa. Pracovníci charitních služeb děti vyzpovídali, zjistili jejich největší přání a připravili seznam možných dárků dle cenových relací. „Starší děti si psaly o kolo, koloběžky nebo třeba mobil, mladší by rády, aby Ježíšek donesl kuchyňku na vaření, kočárek, panenku, autíčko nebo třeba míč,“ svěřila dětská přání vedoucí charitních domovů při Oblastní charitě Havlíčkův Brod Adéla Bělunková.

Přitom Ježíšků s dobrým srdcem se letos našlo velké množství. Dva mladí ježíškovi poslové přijeli v pondělí 21. prosince s plnou dodávkou a jen v Havlíčkově Brodě vyložili na 250 dárků včetně vysněného kola nebo koloběžky.

Monika Brothánková