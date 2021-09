O tom, jak cesta probíhala, nám bude vyprávět v listopadu 2021 v Mikádu. "Termín domluvíme, až se vrátím. Jestli se tedy vrátím…", zavtipkoval ještě Ivan Burkert a šlápl do pedálů.

Do Humpolce dorazil z Hradce Králové, kde jeho cesta začala. První zastávka byla na Lipnici nad Sázavou, na tachometru měl právě sto kilometrů. A pokračoval do Humpolce, kde ho uvítala parta jeho kamarádů. Celkem hodlá urazit 3 700 kilometrů, jede totiž až na Balkán.

V pátek 20. srpna v pozdní odpoledne projel po humpoleckém náměstí cyklista. Ale nebyl to cyklista, kterých vídáme zvlášť teď ve městě spoustu. Tento přijel na vysokém kole zvaném kostitřas, ano, to kolo opravdu nemá žádné odpružení, jmenuje se Ivan Burkert a jezdí pro dobrou věc. Pomáhá tím totiž onkologicky nemocným dětem, více informací najdete na webových stránkách Na kole dětem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.