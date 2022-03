Kámen ke kameni, tak to vše začalo. První, co bylo na skále postaveno, byl hradní, takzvaný Starý palác. Vyrostl na západním konci nejvyššího a nejméně přístupného skalního masivu pravděpodobně v polovině 13. století. Jedná se o mohutnou věž obranného charakteru s půdorysem nepravidelného lichoběžníku. Do paláce se kdysi vstupovalo portálky po padacích můstcích. Přízemí i patro měly vlastní vstup. Sál v patře sloužil obytným účelům, osvětluje jej řada oken zasazených do hlubokých výklenků. V patře se nacházela kachlová kamna, palác byl opatřen středověkou toaletou - prevétem.