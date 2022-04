Jak vypadá obranný kryt v Jihlavě? Od dubna se do něj lidé opět podívají

Čtenář reportér Čtenář

V pátek 1. dubna se návštěvníci opět podívají do jihlavského podzemí. Budou moci nahlédnout na tři okruhy, kromě historického podzemí a kolektorů bude určitě atraktivní také okruh Alfa – kryt civilní obrany. V souvislosti s válkou na Ukrajině se slovo kryt skloňuje snad ve všech pádech. Jak to tam vypadá, se můžete podívat do fotogalerie.

Jihlavské kolektory. | Foto: se souhlasem Magistrátu města Jihlavy