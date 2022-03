Napadlo vás někdy, jak dlouho trvá, než obejdete Humpolec? Kolik je to kilometrů? Deset? Víc, nebo míň, co myslíte? My jsme to vyzkoušeli za vás a připravili vám námět na prima výlet, při němž dobijete baterky, užijete si přírodu a vyjde-li vám počasí, čekají vás i dechberoucí výhledy.