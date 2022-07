Hvězdné nebe. Mirai plul v Jihlavě davem lidí. Fanoušci byli nadšení

Čtenář reportér Čtenář

/FOTO, VIDEO/ Po dvouleté pauze se v jihlavském amfiteátru uskutečnil opět Vysočina Fest. A byl nabitý hvězdami. Dorazila kapela Mirai, Anna K, David Koller, kapely No Name, Chinaski nebo Jelen a mnoho dalších. Bylo opravdu na co koukat. Mrkněte se na fotky a videa z dílny Hitrádia Vysočina.

Kapela Mirai na Vysočina Festu 2022 | Video: se souhlasem Hitrádia Vysočina