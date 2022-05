O líbivé souboje nebyla v Humpolci nouze, a tak příchozivší měli na co koukat, protože nejeden střet skončil strkanicí, či nabouraným autem, které se ale i v případě nového speciálu Zdeňka Antonyho dalo dohromady. O trochu hůře dopadlo VW Lupo Tomáše Jánoše, ale do dalšího klání v Matschenbergu v Rakousku pevně věříme, že auto opraví.

V Divizi KART zvítězil letos poprvé Petr Doležal na Hondě CBR, před Lukášem Svobodou na Suzuki, ze kterého měl velkou radost i jeho otec, výborný vrchařský jezdec Milan Svoboda a bronz si z Humpolce odvezl Ondřej Hartych s Yamahou.

V RB160 dominoval jezdec trochu záhadného jména Denise the Menace, před Vítem Kostrounem a Janem Žalským na Havel Buggy.

Divizi RB125 si dojel pro zlatý věnec Ladislav Hanák junior, před Ondřejem Rezkem s Yamahou a dalším Japoncem Jakuba Nováka.

Divize RB250 patřila mladým dámám, tedy o vítězství se zasloužila Amálie Žídková s KTM, před druhou Kristýnou Svobodovou také s KTM a třetí místo vybojoval také s KTM jedoucí Petr Bílek.

V Divizi Junior Buggy+D9 se diváci nejvíce obdivovali na stupních vítězů Filipu Duřtovi s Yamahou, za jehož zády skončil druhý Arnošt Florián s Alfa Racing, či třetí Daniel Pytloun se Suzuki.

V Buggy1600+D8 si do cíle dojel nejdříve Jakub Novotný na Suzuki, stříbrný věnec pobral Martin Vaculík s Alfa Racing a třetí místo bral Rakušan Marco Gerhartl s dalším Suzuki.

Ve velkých bugy SB+D7 se nejlépe ve finále vedlo Petru Nikodémovi s CM Buggy, který zvítězil před Vojtěchem Vaculíkem s Alfa Racing a bronzovou příčku ve finále obsadil na dalším voze Alfa Racing jedoucí Radek Jordák. Veterán mezi autokrosaři Jaroslav Hošek skončil v Humpolci sedmý.

Přejdeme do plechových aut, kde v Divizi D2 dominoval Martin Gacík se Škodou Felicia, před Janem Šindelářem s Fordem Fiesta a poslední podest patřil Lukáši Mihulkovi s Fordem Ka.

V Touring Autokros TA+D5 si pro nejlepší umístění dojel Jan Brožek se Škodou Fábií, před Petrem Šimurdou na další Fábii ex Fejfar a třetí místo a do třetice Fábii dovedl do cíle Marcel Dlesk.

Divize 6 přivedla na nejvyšší stupínek Roland Hoffmanna se Suzuki Swift, druhý skončil v Humpolci na Škoda Felicia a bronzový věnec si odvezl s další Felicií Jan Přibyl.

Na autokrosovém areálu, který slavil 40let bylo na co koukat a přítomní diváci jistě nelitovali, že strávili víkend plný závodů. Další klání má na programu MMČR na trati v Rakousku.

Tak zase někdy s autokrosem nashledanou.



Vláďa Rožánek, FIA Zone Central Europe Autocross