Cvičení, procházka, pochod, country tanec v režii humpoleckých důchodců. Tak bude vypadat týden s programem Chodíme pro mozek, který se uskuteční od 11. do 17. března. Přidat se mohou všichni zájemci o pohyb.

Humpolečtí senioři zvou na program Chodíme pro mozek. | Foto: poskytla Jana Reichertová

V pondělí 11. března se sejdou seniorky na svém pravidelném kondičním cvičení od devíti do deseti hodin pod vedením Evy Eremkové, nebo Aleše Chytila v tělocvičně sokolovny TJ Jiskra Humpolec na Tyršově náměstí. Na tuto cvičební ukázkovou hodinu zveme i další zájemce o pohyb. S sebou si vezměte obuv na přezutí.

Další den, v úterý 12. března, je připravena komentovaná procházka po Horním a Dolním náměstí a prohlídka skanzenu Zichpil. Tuto akci připravila ve spolupráci s místním výborem spolku Senioři ČR Střední škola informatiky a cestovního ruchu, zájemce provedou studenti této školy. Sraz je v devět hodin na Horním náměstí u Muzea dr. Aleše Hrdličky. Procházka bude zakončena vědomostním kvízem.

Ve středu 13. března se do akce zapojí Klub českých turistů z odboru Humpolec, který připravil asi devítikilometrový pochod pro své členy a ostatní zájemce. Sraz je v 07.15 u pošty, odjezd autobusu v 07.23 do Lhotic (křižovatka).V plánu je trasa Lhotice, Vitice, Bolechov, Želiv a zpět autobusem ve 12.57 ze zastávky Želiv, klášter, nebo ve třináct hodin od zastávky Želiv, restaurace Na Želivce do Humpolce. Více informací najdete na stránkách www.kcthumpolec.cz.

Ve čtvrtek 14. března zve na svůj desetikilometrový pochod spolek Turisté Humpolec. Sraz je osm hodin na zastávce Stromovka, odtud se půjde pěšky na závodiště Dusilov, po cyklostezce kolem rybníku Hadina, přes osadu Hadina do Čejova. Z Čejova potom přes Budíkov a Malý Budíkov do Kejžlice. Odjezd z Kejžlice do Humpolce autobusem ve 12.55 hodin. Pochod vede Josef Sýkora, který zve i další zájemce. O tomto pochodu se dočtete na www.turiste-humpolec.cz. U obou skupin turistů sledujte i informační skřínky naproti kinu, kam budou tyto informace dány.

Poslední den akce - v pátek 15. března - si mohou zájemkyně o pohyb přijít zatancovat country tance od devíti do deseti hodin do klubu Mikáda na Havlíčkově náměstí. Pravidelný páteční taneční kroužek šestnácti žen pořádaný spolkem Senioři ČR Humpolec vede Hana Havelková. Při country tanci se za hodinu nachodí stovky kroků.

Chůze i fyzická aktivita je pro člověka přirozený pohyb, souvisí velmi úzce i s fungováním mozku i paměti. Protože to, jak mozek funguje, souvisí s fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A právě proto je pohyb v každém věku tak důležitý.

Program Chodíme pro mozek je součástí republikové aktivity s názvem Národní týden trénování paměti.