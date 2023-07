Hodina H v Pelhřimově hostila na začátku července setkání v slovensko-českém projektu INOVEDU. Do Pelhřimova přijeli zástupci slovenské mládeže, která pořádá workshopy na téma ICT dovednosti a věnují se i herectví. Nacvičili představení #GeneraciaZ, která vypráví příběhy s tématy sociálních sítí, internetu a digitálních technologií.

Cílem setkání bylo obohatit slovenské účastníky o postupy, jak učíme ICT dovednosti seniory v Hodině H a zároveň se od slovenských mladých herců naučit inscenaci na téma sociální sítě a jejich dopad na vztahy offline.

Projekt INOVEDU je zaměřen na digitální technologie, online svět a jeho vnímání cílovými skupinami jako mládež a senioři. Jde o dlouhodobý projekt, kdy se jedna strana od druhé učí příklady dobré praxe a implementuje je do praxe ve své komunitě. Slovenští partneři představili inscenaci#GeneraciaZ, která vypráví několik příběhů, které spojuje téma sociální sítí, internetu, digitálních technologií. Hodina H představila své workshopy pro seniory na téma digitální technologie. Vzájemná výměna těchto znalostí a dovedností byla zahájena tímto týdenním setkáním a bude pokračovat až do příštího roku, kdy budou nové příklady dobré praxe převedeny přímo do přímé práce jednotlivých organizací. Hodina H představí inscenaci#GeneraceZ v českém znění a slovenská organizace DigiQ zahájí sérii workshopů o digitálních technologií pro seniory.

Všichni v Pelhřimově strávili společně jeden týden, kdy se stihli seznámit, zahájili učení se praxe druhé organizace, poznali krásy města Pelhřimova a na závěr se seznámili s dalšími zajímavými nástroji práce s mládeží jako deskové hry nebo virtuální realita a pak si užili představení #GeneraciaZ v celém jeho provedení. Všichni se po perném týdnu rozloučili a teď se budeme těšit na další postup v rámci projektu INOVEDU a už teď se nemůžeme dočkat české verze zajímavého divadelního představení.

