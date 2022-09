FOTO: Rostou i u vás? Pošlete nám své úlovky z lesa

Déšť a ostré sluníčko, které vodu z lesa odpařuje. Tak to jsou ideální podmínky pro růst hub. Každý, kdo v těchto dnech zajde do lesa, určitě nějaké najde. Tak jako Leoš Římovský, který se pochlubil úctyhodným houbařským úlovkem. Mrkněte do fotogalerie.

Houbařské úlovky čtenáře | Foto: Leoš Římovský

Říká se, že jsme národem houbařů, tak se pojďme vzájemně podpořit a povzbudit. Pochlubte se také nasbíranými úlovky z lesa a pošlete nám fotografie plných košíků hub na e-mail: vlasta.tomkova@denik.cz. Můžete připsat, jakou dobrotu jste si z hub uvařili a třeba přidat i recept. Rádi vše zveřejníme.