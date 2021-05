Když se v minulých staletích, už od doby Karla IV., cestovalo z Prahy do Vídně, vyjíždělo se z Prahy z dnešního Karlova náměstí, dříve Dobytčího trhu, kolem kláštera na Slovanech (Emauzy), ulicí Na Slupi, předhradím Vyšehradu skrz brány Pražskou a Šipku, na Pankrác, do Krče. Dnes se ulice vedoucí kolem Thomayerovy nemocnice v Krči jmenuje Vídeňská, protože právě zde se dříve jezdilo do Vídně.

Zájezdní hostinec Chotýška u státní silnice v Chotýšanech, čp. 51, asi z r. 1920 (archiv M. Švarce) | Foto: z archivu M. Švarce

Jestliže někdo nyní prosazuje pojmenovat ulici na Žižkově podle Marie Terezie z důvodu, že přes Žižkov vedla cesta do Vídně, tak se zcela mýlí, nikdy se zde do Vídně nejezdilo. Praha bývala malá, bylo to Staré Město a Nové Město ohraničené hradbami, které dnes už neexistují. Hradby v této oblasti vedly od Národního Muzea, ulicí Mezibranskou na dnešní náměstí I. P. Pavlova ke Karlovu. Od Karlova ve svahu nad Botičem je ještě dodnes kus hradeb zachován a ten končí v údolí pod Vyšehradem v ulici Na Slupi. Hradby zde zůstaly, protože se na zdejší příkré stráni nemohlo stavět.