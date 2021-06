Rozhledna na Fajtově kopci je velmi mladičká. 19. června oslaví krásné sedmé narozeniny. Fotografie nám laskavě poskytla Šárka Kamešová. Posílejte i vy na adresu pelhrimovsky@denik.cz.

Rozhledna na Fajtově kopci | Foto: Šárka Kamešová

Stavba upoutá pozornost svým zajímavým tvarem šroubovice o výšce 36 metrů. V noci vyniká díky nápaditému osvětlení. Vyrostla na vrcholu ski areálu v nadmořské výšce 550 metrů. Vystoupat do oblak a využít výhledu do dalekého okolí můžete každý den od 5:00 do 22:00. Cestou vzhůru se nebudete nudit. Dozvíte se jména jednotlivých sponzorů, kteří podpořili stavbu. Za příznivého počasí se nám otevře nečekaně zajímavé panorama, které ocení každý návštěvník.