Pelhřimovské Edukační centrum pro pacienty s endoprotézou oslaví letos v dubnu 11 let fungování. Kde vznikl nápad pro založení centra, a přiblížíte, jak celý seminář probíhá?

Myšlenka vzniku edukačního centra vzešla od MUDr. Maroše Hrubiny, který nyní působí na klinice na Slovensku, dále od vrchní sestry ortopedického oddělení Mgr. Lady Razimové a fyzioterapeutky Jany Markvartové. Postupně jsem participoval na edukacích, až jsem na konci roku 2015 vystřídal ve vedení centra MUDr. Hrubinu. Smyslem našeho počínání je budoucí pacienty a operanty zcela otevřeně informovat a seznámit o průběhu předoperační přípravy, průběhu pobytu na oddělení po operaci a režimu po propuštění domů. To je jedna část edukace, ve které k pacientům promlouvám já a vrchní sestra. Druhá část se věnuje čistě rehabilitaci, kdy fyzioterapeutka pacienty seznamuje s přípravou domácího prostředí nebo povoleným a zakázaným pohybům. Pro posílení uchování informací pod nás každý pacient obdrží barevnou instruktážní rehabilitační brožurou s ilustračními fotografiemi i odkazem na internetové stránky nemocnice. Při nástupu na oddělení požadujeme, aby k opakování měli tuto brožuru s sebou.

Kolik pacientů už využilo možnost zúčastnit se edukací?

Pokud vezmeme dobu před pandemií koronaviru, tak na jednu návštěvu k nám v průměru přišlo okolo 12 účastníků. Nikdy nevíme, jaký počet pacientů přijde, protože seminář je dobrovolný. Celkově se edukací zúčastnilo přibližně 1350 účastníků.

Proč je proces edukace pro pacienta důležitý?

Plně informovaný pacient si dokáže udělat lepší náhled na problematiku věci. Velký přínos vidím v tom, že pacienti, kteří absolvují edukace, jsou ve srovnání s needukovaným pacientem celkově rychlejší v rehabilitaci, jejich spolupráce je aktivnější. Obecně platí, že dobře spolupracující pacient s celkově dobrým stavem hojení je v náležité psychické pohodě, s čímž jde ruku v ruce i brzký odchod z nemocnice.

Mohou se do procesu zapojit i rodinní příslušníci pacientů, aby například věděli, jaká bude následná pooperační péče či rehabilitace?

Jsme vždy rádi, když se do edukací zapojí i rodinní příslušníci. Jde o to, že si zdravý jedinec vyslechne celý průběh předoperační a následné pooperační péče a má tak představu, co jeho rodinného příslušníka čeká. Operace kyčelních náhrad podstupují většinou pacienti ve věkovém rozmezí od 65 do 88 let, ale samozřejmě operace tohoto druhu podstupují i mladší lidé. Stejně jako artróza kolena či kyčle není doménou jen „starší generace“.

Pacienti po operaci kyčelního či kolenního kloubu by měli zahájit nácvik vstávání z lůžka a postupnou chůzi o berlích, co nejdříve…

Pacienti by předně měli zahájit nácvik vstávání dle schématu na edukačním materiálu, kterým jsou vybaveni v den nástupu k hospitalizaci. Z lůžka vstávají pod dohledem třetí den, ale sed v lůžku pacienti nacvičují už v den operace. Obecně časná mobilizace za dobrého zdravotního stavu je prevence proleženin, otoků, sníženého pohybu střev, dále možného rozvoje zápalu plic. Základem je rovněž včasná a pravidelná rehabilitace. Řídíme se osvědčených rad, kdy každému pacientovi po operaci říkáme: „V noci se spí, přes den cvičí a umělý kloub je třeba cvičit minimálně 100x za den, což je asi 6x za hodinu.“ Návrat pacientů do běžného života po výměně totální endoprotézy kolenního kloubu a cementované kyčle je mezi šestým až dvanáctým týdnem po operaci. Po necementované výměně totální endoprotézy kyčelního kloubu je návrat k běžným činnostem možný, samozřejmě dle aktuálního zdravotního stavu pacienta, od tří do šesti měsíců. Do zaměstnání se pak pacienti po operaci vrací v rozmezí osmi až dvanácti měsíců.

Poslední dva roky se nesly ve znamení koronavirové pandemie. Jak se toto období podepsalo na ortopedických operacích a tedy i na činnosti edukačního centra?

Vzhledem k tomu, že byla s nástupem onemocnění covid-19 zastavena elektivní operativa, přerušilo edukační centrum zcela svůj provoz. I když jsme měli naplánované termíny edukací, přizpůsobili jsme se vzniklé situaci a činnost centra potlačili. Po zklidnění covidové situace se nám stejně stalo, že lidé na edukace nepřišli, protože měli obavy z nákazy. Edukace po vynucené přestávce opět proběhla letos v lednu. Ke snížení počtu operací vlivem covidové doby došlo. Například v roce 2019 jsme odoperovali 133 totálních endoprotéz kolenního kloubu a 160 kyčelního kloubu. V loňském roce se jednalo o 69 operací kolenního kloubu a 127 výkonů kyčelního kloubu.

Jaké plány má pelhřimovské Edukační centrum pro pacienty s endoprotézou do budoucna?

Zavedený model je osvědčený. Naším přáním je, aby edukace navštívilo co nejvíce lidí na jedno sezení, a aby jim seminář přinesl mnoho cenných informací, které pak využijí při celkové předoperační, ale i pooperační péči.

Bc. Alexandra Knapová

Nemocnice Pelhřimov