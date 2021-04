Do úklidu pod hlavičkou Čisté Vysočiny se zapojili i dobrovolníci z Charity

Svou troškou do mlýna jsme 21. dubna 2021 rádi přispěli k tomu, aby zase byla Čistá Vysočina. Z Charity to máme blízko do Děkanské zahrady, proto jsme se vydali sbírat odpadky hlavně tam. Ochotně přiložila ruku k dílu i nejmladší generace.

Do úklidu pod hlavičkou Čisté Vysočiny se zapojili i dobrovolníci z Charity | Foto: Dominika Dufková, Oblastní charita Pelhřimov