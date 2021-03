Do práce na kole 2021 v Pelhřimově. Letos opět v tričku v originálním designu

Hodina H a MAS Šipka přinášejí kampaň Do práce na kole i v letošním roce do Pelhřimova. Registrace k výzvě Do práce na kole 2021 již odstartovala! Soutěžním měsícem je již tradičně měsíc květen. A co je nového?

do práce na kole | Foto: https://www.dopracenakole.cz/