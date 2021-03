Dny Pokémonů s Hodinou H. Vydejte se ven

Dny Pokémonů s Hodinou H byly zahájeny na Den Pokémonů 27. února. Trvají do konce března. Je to přesně rok, kdy Hodina H začala připravovat bezkontaktní tematické venkovní aktivity určené různým cílovým skupinám, a to od nejmenších až po seniory. Vydejte se ven a doma namalujte "svého Pokémona".

Dny Pokémonů s Hodinou H. Vydejte se ven | Foto: Deník/VLP Externista