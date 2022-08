Věděli jste, že součástí stálé expozice pelhřimovského muzea je i studijní, to je veřejnosti přístupný depozitář umění ze sbírky města Pelhřimova? Jsou vám povědomá jména Max Švabinský, Václav Špála, Jan Zrzavý, Josef Lada nebo Jiří Trnka? Také jejich obrazy si můžete prohlédnout v zámku pánů z Říčan.

Jak k těmto dílům najít cestu? Je větším zážitkem nechat je na sebe jen tak působit, nebo nás láká dozvědět se o nich víc? A je vůbec možné popsat obraz slovy?

To vše se dozvíte během prázdninového programu v úterý 23. srpna v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Na závěr se můžete těšit na společnou vernisáž. Program je určený pro děti od deseti do patnácti let, vstupné je dvacet korun. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz

Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.