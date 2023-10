/VIDEOKOLÁŽ, FOTO/ Den brambory si užili lidé v Horní Cerekvi. V sobotu 21. října je čekala ochutnávka brambor na všechny způsoby. Podívejte se do galerie. Za možnost zveřejnění děkujeme Nele Lajtkepové Dörrerové

Den brambory v Horní Cerekvi. | Video: Videokoláž/Zuzana Musilová

Sešlo se nám pětadvacet vzorků nejrůznějších dobrot - klasické bramboráky, netradiční placky, taštičky, buchty, dokonce i polévka. Kdo přišel, určitě si pochutnal.

Gratulujeme vítězům nejlepších receptů. První místo získala Ludmila Červenková za taštičky se zelím. Druhé místo bral Vladimír Dipold za bramborové placky. Třetí místo patřilo Marii Homolkové a její jablečno-bramborové buchtě.

O zábavu nebyla nouze. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na Hoverboardu, skákání v pytli, hod bramborou do nůše, florbalkou odpálit kaštan do muchomůrek, vyrobit razítko z brambor a oškrábat je do alabastrova. Za to vše je čekala odměna.

Tvořivé dílny nabídly k vyrábění Skřítka Podzimníčka, rytíře z brambor, sovu a květinku z kukuřice. Nechyběl ani fotokoutek, který nabízel focení v podzimní atmosféře. Děti se mohly nechat i namalovat obrázek na obličej.

Nela Lajtkepová Dörrerová