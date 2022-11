Dejte věcem druhou šanci. Přijďte na akci Bazárek bez peněz v Pelhřimově

V pátek 2. prosince od dvou do šesti večer a v sobotu 3. prosince od devíti do jedné odpoledne se v Pelhřimově v Domě zahrádkářů bude konat Bazárek bez peněz. Tato akce je zaměřena na udržitelnost obchodování. Dát věcem, které by jinak skončily na skládce druhou šanci, obzvláště v dnešní době.

Ilustrační foto: Dobročinný bazárek | Foto: Deník/Iva Nedavašková

To znamená, že sem může každý donést věci, které už ho doma nebaví (oblečení, boty, knihy, hračky, nádobí a další zboží) v čistém a slušném stavu stavu a dát jim druhou šanci. A další si může vybrat poklady podle svého gusta a odnést domů. A to vše zdarma. Gabriela Krejčová Dům zahrádkářů Pelhřimov