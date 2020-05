Cvičí s radostí. Projekt Děti na startu rozhýbal tisíce nadšenců

Chcete se věnovat cvičení s dětmi, anebo hledáte inspiraci pro své cvičební lekce? Projekt Děti na startu přivedl už k pohybu za sedm let své existence téměř devět tisíc dětí od čtyř do devíti let. všechny spojuje jedno: cvičí s nadšením a bez stresu z výkonů.

Celorepublikový projekt Děti na startu přivedl už k pohybu za sedm let své existence téměř 9 000 dětí. | Foto: Deník / VLP Externista