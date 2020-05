Jak to celé funguje? Podíváte se, o jaké osobnosti, čili “živé knihy” jde, a pokud vás zaujmou jejich příběhy, můžete si je na daný čas rezervovat. Jde v podstatě o takovou malou knihovnu, ovšem nyní online. Připojíte se na Facebook či Whatsap, spojíte se s rezervovanou “živou knihou” a po určený čas si povídáte, máte prostor pro otevřený rozhovor. Na úvod se “živá kniha” představí a pak už se můžete ptát na vše, co vás zajímá.

První živá knihovna online byla s živými knihami Jára, Petr, Adi, Daniela, do druhé živé knihovny online se nově zapojil Ondřej a třetí obohatil Leonardo. Zde jsou popisy živých knih Ondřej a Leonardo, ať si vše můžete lépe představit a třeba vás tyto životní příběhy nalákají na další pokračování živé knihovny.

Ondřej: Jsem nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal. Když jsem před lety náhle ztratil zrak, nebylo to lehké období, ale právě sport mě vrátil znovu do hry. Jednoho dne jsem se totiž rozhodl, že místo truchlení nad svým osudem začnu pomáhat dalším lidem se zrakovým postižením a stanu se pro ně živoucí motivací, proč to nezabalit. Proto jsem se rozhodl, že vám povím svůj životní příběh o tom, jak jsem přišel o zrak a vyrovnával se s handicapem, co všechno stálo za zdoláním nejnáročnějšího maratonu světa na Velké čínské zdi. Jaké bylo třeba hledání a pokoření větší překážky v podobě nejdelší distance železného muže v Německém Regensburgu. proč jsem se rozhodl běžet šest set kilometrů poslepu a podpořit tak malé nevidomé děti. Taky se můžete dozvědět o tom, jak se snažíme s trasérem Markem probojovat na paralympijské hry v triatlonu do japonského Tokia.

Ve čtvrtek 23. dubna bylo možné si popovídat s Leonardem od 18 do 20 hodin.

Leonardo: Leonardův otec měl jako baptistický kazatel v Angole problémy s režimem. Právě na naléhání režimu musel Leonardo opustit svou rodinu a jít studovat do zahraničí. Tak se nakonec dostal do Československa. Vystudoval strojní průmyslovku v Pelhřimově a následně se rozhodl pro studium teologie. V současnosti působí jako farář Českobratrské církve evangelické v Rokycanech. V Angole byl od svého odchodu pouze dvakrát. „Narodil jsem se na špatném místě ve špatnou dobu, ale jsem na to hrdý,“ to je motto, kterým se Leonardo ve svém životě řídí.

Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov