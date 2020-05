To ovšem neznamená, že v Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci se nepracuje, naopak. Dočasné uzavření našich budov a omezení aktivit jsme využili k drobnějším i větším opravám a plánům, které jsme odkládali na dobu „až na to bude čas“. A ta chvíle je tu.

Městská knihovna sice uzavřela své prostory pro veřejnost, avšak činnost knihovnic neustala. Věnují se nutné opravě knižního fondu a inventuře a údržbě skladu knih. A to není práce na jedno odpoledne, vždyť celkový knižní fond naší knihovny čítá téměř čtyřiačtyřicet tisíc svazků a velké množství časopisů a periodik. Nadále sledují knižní novinky a knihy pečlivě evidují a zapisují, aby byly připravené pro čtenáře, jakmile se brány knihoven otevřou. Za „dobu koronavirovou“ dosud jich bylo zpracováno již 213. Knihovna se také snaží být v kontaktu se čtenáři alespoň distanční formou – píší si přes chat, vytváří on-line skupiny a videokonference, odpovídají na e-mailové i telefonické dotazy a podněty, využívá sociální sítě. Též chystá pracovní listy, které budou k dispozici na webových stránkách. Spontánně i řízeně vznikají skupiny věnující se například tvůrčímu psaní nebo doporučování četby pro děti i dospělé. A pokud zbývá ještě nějaký prostor, knihovnice usedají k šicímu stroji a mezi knížkami šijí nezbytné roušky pro zaměstnance i pro čtenářskou veřejnost.

Také v Muzeu Dr. A. Hrdličky panuje čilý ruch. Pracovníci muzea zahájili nucenou uzavírku generálním úklidem skladu v přízemí, kde je uložen výstavní fundus, materiál k instalaci výstav a další nezbytnosti. Poté se přesunuli do dalších pater budovy a velký úklid včetně vymalování a položení nového koberce proběhl v depozitáři s numismatickou sbírkou a v dalším depozitáři se sbírkovými předměty ve druhém patře, vše za vydatné pomoci kolegů z kina a kulturní scény. Mezitím probíhá „neviditelná“, ale každodenní běžná činnost muzea: dokončovací práce na městské kronice, zpracování textů pro měsíčník Zálesí a jeho distribuce, komunikace s vystavovateli a přednášejícími, telefonické a mailové dotazy badatelů, třídění nových muzejních přírůstků, jejich zápis do sbírkového fondu a inventarizace fotografické sbírky. A také muzeum komunikuje se svými fanoušky prostřednictvím sociálních sítí.

V kině začátkem dubna proběhla velká akce a to výměna promítacího plátna. Na tom původním se projevila skrytá vada, a tak muselo být v rámci reklamace vyměněno. I na divadelní scéně a v hledišti probíhají drobné opravy a úpravy, na které během provozu nezbýval čas, pracovníci kina se také pustili do rozsáhlé opravy plakátovacích ploch ve městě a pomáhají při obnově navigačního systému k infocentru a kinu. Připravují také letní kino do zahrady muzea na Dolním náměstí a budují konstrukci na větší promítací plochu. Loni jsme se pyšnili šestimetrovým plátnem, letos chceme promítací plochu rozšířit až na devět metrů. Diváci se mají opravdu na co těšit! Humpolecké kino je také jedním z cca osmdesáti kin zapojených v projektu vasekino.cz. Denně kromě pondělí pro vás od 20 hodin (a o víkendech i od 15 hodin pro děti) promítáme filmy v našem virtuálním kině. Podrobnosti a program naleznete na našich webových stránkách.

A protože teď nemůžete navštívit naši divadelní scénu osobně, vybíráme pro vás zajímavá divadelní představení, která můžete navštívit virtuálně. Pozvánky na ně najdete na našem facebooku. Ani v infocentru se nezahálí, po čtrnácti letech provozu jsme celý prostor vymalovali a čekají vás tu drobné, příjemné změny. Zpracováváme nové brožury a letáky podporující cestovní ruch a připravujeme se na turistickou sezónu, která, věříme, se rozeběhne v letních měsících. Pracujeme také na obnově navigačního systému infotabulí navádějících turistu k infocentru. Na tuto aktivitu jsme získali finanční podporu Kraje Vysočina. Také Hliníkárium, které je neustále velmi lákavou atraktivitou, se dočkalo již potřebné rekonstrukce. Moc přejeme vám i sobě, aby tato doba koronavirová co nejdříve skončila a odnesla s sebou všechna omezení a zákazy, abychom se mohli zase společně potkávat a bavit na kulturních akcích. Těšíme se na vás, těšte se na nás!

Za MěKIS v Humpolci Marcela Kubíčková, ředitelka