První listování se v Pelhřimově konalo v rámci projektu na podporu rozvoje vzdělávání na Pelhřimovsku. Tento projekt realizuje místní akční skupina Šipka a Hodina H. První představení Listování zažili pedagogové a další už bylo realizováno pro děti a žáky místních mateřských a základních škol na podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace ke čtení. Další představení listování už pořádá Hodina H pro veřejnost a v nejbližší době je na co se těšit!

Pelhřimovské listování | Foto: Archiv

A co to listování vůbec je? Projekt Listování nastartoval herec Lukáš Hejlík a samotný projekt, cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde pouze o čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.