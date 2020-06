V posledních týdnech fungoval Domácí hospic Vysočina v mimořádném režimu. Jeho účelem bylo zajistit co maximální ochranu pacientů a zaměstnanců před nákazou nemocí COVID 19. Přesto jsme poskytování našich služeb výrazně neomezili.

Do Domácího hospice Vysočina volá žena středních let. Telefon zvedne koordinátorka sociálních služeb Blanka Netolická. Paní v telefonu jí roztřeseným hlasem sděluje, že její maminka má vážnou diagnózu. Maminka však o tom nic neví. Lékař to řekl jenom jí a přitom jí doporučil, ať se obrátí na hospic. Paní se ptá, co má dělat.

Podobných telefonátů má, nejen v době, kdy platí přísnější hygienická opatření, pracovnice Domácího hospice Vysočina několik za týden. “Myslím, že ale v posledních týdnech těchto kontaktů přibylo. Lidé mají své blízké doma a rádi by se o ně starali, jenom to často nejsou schopni zvládnout bez podpory někoho dalšího. Proto se obracejí na nás,” říká Blanka Netolická a zároveň prozrazuje, že telefonický kontakt je mnohem náročnější než osobní setkání.

“Pokud se lidé ptají na možnost zapůjčení zdravotních pomůcek nebo potřebují pomoci vyřídit příspěvek na péči tak to ještě dokážeme zvládnout celkem snadno. Potíž nastává v případě, kdy si pečující potřebuje promluvit o svých trápeních nebo problémech, které právě zažívá. Snažíme se i této oblasti poradit po telefonu, ale pokud nevidíme reakci druhé strany tak to pro nás bývá obtížnější,” dodává Netolická.

Domácí hospic Vysočina proto kromě telefonických konzultací umožnil, i v době koronakrize, osobní poradenství v sídle hospice, pochopitelně za dodržení přísných hygienických opatření. A pokud to je možné tak i nadále vyjíždí za klienty přímo do jejich domácností. “Je to náročná práce, ale nabíjí nás vědomí, že klient mohl dožít doma, i když se třeba ze začátku rodina bála, jak takhle těžkou situaci zvládnou. A mě osobně potěší, když po ukončení péče od rodiny uslyším: Děkuji, pomohli jste mi,” uzavírá koordinátorka sociálních služeb Domácího hospice Vysočina.

Petr Hladík, za celý tým Domácího hospice Vysočina