Pro všechny, co jsou online a aktivní přes email, funguje systém zasílání nejrůznějších aktivit, úkolů a tipů. Pondělí patří tipům na cvičení – jóga pro seniory, tanec pro seniory, cviky pro seniory. Úterý je věnováno různým tématům podle plánovaného programu seniorklubu – fotky Paříže, když měla být přednáška o Francii, trénování paměti, když jsme měli procvičovat mozko-šrouby. Ve středu rozesíláme kvíz s různou tématikou – jaro, Evropská unie, zeměpis, cokoliv. Čtvrtek patří hádankám, rébusům a nejrůznějším hlavolamům. V pátek přijde emailem tip na kulturu online (divadelní představení, záznamy hudebních koncertů atd.), v sobotu vtip a v neděli hudba. Angličtina pro seniory probíhá také online, kdy každou středu zašleme úkol na vypracování. Někteří využívají i skype konverzace se zahraničními dobrovolníky v rámci Evropského sboru solidarity v Hodině H.

Virtuální univerzitu jsme zdárně dostudovali přes internet, jelikož přednášky i testy probíhají již tradičně v internetovém prostředí.

Navíc rozvážíme nákupy, zařizujeme donášku léků, poskytujeme roušky a do schránek nosíme skripta ke studiu Virtuální univerzity třetího věku nebo zadání úkolů na angličtinu a i další různé úkoly. A také si telefonujeme – probereme počasí, zdraví, jak se co hojí po operaci či zranění, jak jde úklid doma, co je nového na zahrádce, že se ta ČT3 někomu moc líbí a někomu vůbec ne, jak se mají ostatní, co se kde šustne a hlavně, že to všechno dobře dopadne a že se na ty dny těšíme.

Senioři sami dokonce zasílají tipy na hádanky pro ostatní, odkazy na hudbu, vtipy o koronaviru nebo dokonce legrační videa. A udržují sebe i svou mysl stále v činnosti, což je pro tuto dobu nejdůležitější. Můžeme říci, že se senioři skvěle drží a i oni jsou hrdiny této doby, protože vydržet v izolaci bez kontaktu s lidmi pro ně není psychicky vůbec jednoduché. Jejich emaily jsou často plné radosti, odvahy, trpělivosti a optimismu. V posledním emailu od seniorů nám přišlo: „Vesele jen vesele život musíš brát, když se tváříš kysele, kdo Tě má mít rád!“ Budeme je opatrovat i nadále, dodávat jim energii, neboť i oni nás svým optimismem nabíjí.

Eva Havlíčková, Hodina H Pelhřimov