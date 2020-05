Jsou to dva měsíce, kdy jsme zahájili boj proti epidemii onemocnění COVID-19. Zavedla se spousta opatření, která nám změnila život. Jak se ale život změnil těm, kteří již trpí vážným onemocněním a nyní se potýkají s dalšími nařízenými? Průzkum nadace Dobrý anděl, která podporuje onkologicky nemocné děti a rodiče a jinak závažně nemocné děti, potvrdil, že každého zasáhla jiným způsobem i intenzitou.

„Dalo by se říci, že zatímco onkologicky nemocné děti či rodiče pocítili minimum změn, jelikož ve světě karantény de facto žijí neustále, současná situace naopak značně ovlivnila život pacientům s cystickou fibrózou, dětskou mozkovou obrnou či autistům,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl. Nejznatelněji se to projevilo v odsunu plánovaných rehabilitací, které jim byly v 53 % odloženy, stejně tak jako 40 % plánovaných terapií, které jsou pro jejich vývoj velmi podstatné.

Situace se těchto rodin dotkla i finančně. Téměř polovina z nich sice výraznou změnu nepocítila, to je však způsobeno jejich běžně skromným životním standardem. Týká se to nejvíce matek samoživitelek, které pečují o nemocné dítě a nemají možnost docházet do zaměstnání.

„Náš průzkum však ukázal, že celé třetině příjemcům, kterým Dobří andělé pomáhají, poklesl příjem domácnosti o 43 %. Každá desátá pak přišla v průměru o 70 % příjmů,“ dodává Procházková. To je způsobeno především tím, že každý desátý rodič se rozhodl dočasně přerušit zaměstnání, aby neohrozil zdraví svého vážně nemocného dítěte či partnera. Některým byl zkrácen úvazek, jiní pak přerušili podnikání. Proto si velmi váží každého dárce, jež se jim snaží pomoci, jak dokládá i jeden z mnoha děkovných vzkazů rodičů: „Děkuji za váš zájem o nemocné. Moc si vážíme, že na nás myslíte.“

Dobří andělé na Pelhřimovsku

„Počet nově registrovaných Dobrých andělů, kteří pomáhají zajistit finanční podporu vážně nemocným, je nižší než obvykle. Přesto je neuvěřitelné, že v i současné době krize se najdou lidé, kteří začnou pomáhat. Jsme jim za to neskutečně vděční, stejně tak jako stávajícím dárcům. Ve vašem regionu se jich do pomoci zapojilo již přes pět set,“ děkuje Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl.

Uveřejněné fotografie:

Eliška z Ostravy

„S příchodem koronaviru se pro nás nezměnilo nic. Naše čtyřletá Eliška se léčí od září s nádorem vycházejícím z nervových buněk. Součástí léčby je dodržování přísných hygienických podmínek, nesmí do kolektivu, úklid pomocí dezinfekčních přípravků je na denním pořádku, dodržuje nízkobakteriální dietu, protože má velmi slabou imunitu. Jakýkoliv vir by mohl léčbu zkomplikovat,“ vysvětluje maminka Lucie Janečková z Ostravy-Přívoz a dodává s úsměvem: „Ale Elišku potěšilo, že už nenosí roušky jen ona.“

Ondra z Holýšova

"S příchodem koronaviru nám zrušili pravidelné rehabilitace, hipoterapii, ergoterapii. Zatím pro nás na dobu neurčitou. U ergoterapie můžeme již nyní pokračovat, ale s podmínkou, že náš Ondrášek musí mít roušku. Nosit ji nezvládne, vydrží mu dvě vteřiny, navíc hodně slintá," říká Lucie Slámečková z Holýšova, maminka sedmiletého Ondry, který se potýká s dětskou mozkovou obrnou.

Elenka s maminkou ze Šumperka

„Nejtěžší je pro nás psychika, máme velký strach. Jakákoli infekce, natož infekce dýchacích cest, může totiž způsobit našemu dítěti těžké zdravotní následky,“ reaguje na situaci Michaela Kořínková ze Šumperka, maminka dvouleté Elenky, která má cystickou fibrózu.

Radeček je s maminkou doma

Se synem Radečkem, který se potýká od narození s onemocněním střev, Tereza Tůmová z Hovorčovic je již dva měsíce na chalupě, aby ho ochránila před virem.

Honzík s maminkou z Karviné

Téměř dvouletý Honzík se potýká od února s onkologickým onemocněním, s maminkou Renátou Furmánkovou z Karviné tráví hodně času v nemocnici.

Zapojit se do pomoci je jednoduché, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Veškeré příspěvky dárců odevzdá rodinám nadace Dobrý anděl do posledního haléře.

Markéta Křížová, nadace Dobrý anděl