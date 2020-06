Terénní služby svou každodenní činnost v průběhu pandemie neomezily. Naopak. Například pečovatelky Charitní pečovatelské služby zaznamenaly po skončení nouzového stavu u klientů staršího věku navýšení požadavků na nákupy potravin a vyzvedávání léků. V Domácí zdravotní i hospicové péči vzrostl příjem pacientů z nemocnic, kteří jsou i nadále posíláni domů z důvodu uvolnění kapacity lůžek. Osobní asistence se v období nouzového stavu potýkala s nedostatkem personálu, kdy některé pracovnice musely nastoupit do režimu OČR. Naštěstí ve službě vypomohli pracovníci ze služeb, které byly nařízením vlády uzavřeny. Nyní má Osobní asistence díky návratu pracovnic z OČR opět plný personální stav a služba funguje jako dříve.

Charitní záchranná síť byla v provozu po celý čas a průběžně reagovala na potřeby svých klientů. Pracovnice nyní řeší především těžké situace rodin, na které dopadla přijatá opatření.

I terénní pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vstupují rovněž do domácností za podmínky použití roušek všech přítomných. „Pokud by se v rodině objevila nějaká forma nachlazení, jsme domluveni, že nás informují telefonicky,“ sdělila Pavla Polnická, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Pracovnice Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví poskytují v současné době péči v omezených skupinkách v počtu pěti osob do 50 let věku. Ostatním klientům nabízí individuální konzultace po celém okrese. Navštívit již mohou i zájemce o službu z Psychiatrické nemocnice Jihlava a Havlíčkův Brod.

V nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež probíhá provoz se změněnou provozní dobou, která nyní vyhovuje uživatelům, tedy dětem a mládeži. Jsou nastavená různá opatření, která se musí dodržovat, jako například omezení počtu uživatelů v aktuálním čase v rámci klubu či častější větrání prostor. Terén probíhá také za upravených hygienických podmínek.

A jaká je situace v dalších službách Charity?

Otevření denních stacionářů v pondělí 25. května 2020 se setkalo s pozitivní reakcí především u rodičů uživatelů. Více jak dvouměsíční přerušení služby bylo pro většinu z nich opravdu náročné. I s ohledem na to, že jejich blízcí patří do rizikové skupiny a celou dobu se snažili vyvarovat jakéhokoliv dalšího kontaktu mimo rodinu. „Vnímáme, že velká potřeba pomoci s péčí v současné době převážila i případné aktuální riziko nákazy. Také na samotných uživatelích, i s nejtěžším postižením, byla vidět radost z toho, když opět přišli do stacionáře. Pro nás to je potvrzení, že je naše služba potřebná, jak pro uživatele, tak i pro jejich rodiny. V provozu služby jsme přijali zvýšená hygienická opatření, ale snažíme se poskytovat službu v maximálním možném rozsahu,“ uvedla Alena Poulová, vedoucí denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí.

V denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem jsou uživatelé aktuálně rozděleni do skupin. „Máme vytvořené dopolední a odpolední skupiny, ve kterých pracují pouze určení pracovníci. Snažíme se, aby se skupiny potkávaly pouze minimálně. Pracovníci používají roušky a štíty. Někteří uživatelé roušky mít nemohou, ostatní je používají, pokud je to v jejich možnostech. Stále pracujeme v dílnách, využíváme zahradu, tělocvičnu, snoezelen. Častěji chodíme do přírody,“ vysvětlila aktuální stav ve stacionáři Petra Königová, vedoucí bystřické Rosy.

Provoz poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina probíhá za zvýšených hygienických opatření a se stanoveným počtem osob v rámci interních akcí, dle velikosti jednotlivých poboček. Pracovnice pořádají výlety, přednášky, kurzy rozvoje tvůrčích dovedností.

S omezeními se muselo vypořádat i dobrovolnické centrum Kambala. Aktuálně mohou dobrovolníci ve službách působit dle rozhodnutí vedoucího zařízení, a to rovněž za zvýšených hygienických opatření. „V současné době nejvíce využíváme jednorázové dobrovolníky, kteří nepřijdou do kontaktu s uživateli. Jedná se o výpomoc při Sbírce pro charitní potravinovou pomoc, čištění kasiček nebo kancelářských či propagačních činnostech. S návratem do normálních kolejí počítáme spíše od září,“ upřesnila Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala.

Lektoři Centra prevence se aktuálně účastní rozlučkových školních programů pro kolektivy žáků a studentů, které jsou v červnových dnech spolu naposledy a chystají se do dalších návazných vzdělávacích institucí. Současně připravují a aktualizují nabídku nových preventivních programů pro další školní rok.

Bystřický volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Včela otevře od 22. června. Pravidelní návštěvníci klubu se již velmi těší.

Lenka Šustrová, Oblastní charita Žďár nad Sázavou