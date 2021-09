Renesanční zámek v Červené Řečici má bohatou historii. Původně arcibiskupský hrad s vodním příkopem pochází z 12. století. Na zámek ho jeho tehdejší majitelé, páni z Leskovce, přestavěli v 16. století. Později připadl pražskému arcibiskupství. Zámek se několikrát dočkal oprav a stavebních úprav, a to i po požáru nebo po řádění vichřice v roce 1880.

První etapa rozsáhlých oprav bude pokračovat až do příštího podzimu. V plánu je prohlídkový okruh, kde návštěvníci uvidí například sbírku zbraní. Druhá etapa počítá mimo jiné i s vytvořením ubytování v místě bývalé sýpky.

Už téměř rok se intenzivně pracuje na rekonstrukci renesančního zámku v Červené Řečici. Jak postupuje obnova hodnotné památky, na to se můžete podívat ve fotogalerii.

