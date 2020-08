KDY: středa 29. července, od 21.00

KDE: Humpolec, park Stromovka

ZA KOLIK: vstup volný

Postava prince Drsoně by dětského diváka děsila, mužatka princezna Zlatovláska by holčičkám zkazila iluze o překrásných princeznách a z obra Koloděje by měli malí kluci srandu, protože ubrečený obr nikoho nepostraší. Dospělý divák se ale bude náramně bavit při promítání, které začne od 21 hodin. Divadlo Járy Cimrmana opět přiveze výborné hlášky, situační komiku a svůj typický humor, který nenechá nikoho chladného.