Takový dárek k šedesátinám potěší. Stejně jako Hynka Boháče, kterému let balonem koupila dcera se zetěm. Mrkněte do fotogalerie, jak Chotěbořsko vidí ptáci. Děkujeme Hynku Boháčovi za možnost zveřejnění.

Let balonem jako dárek | Foto: Hynek Boháč

Balon vyrazil z Nové Vsi u Chotěboře. Letěl přes Chotěboř, Příjemky a přistál na louce před Střížovem. Hynek Boháč letěl s manželkou a s vnukem Kubou. Všem se let moc líbil, bylo to moc prima. Nechyběl ani tradiční křest po přistání pro ty, co letěli poprvé. Let balonem jako dárek k šedesátinám od dcery a zetě se nabízel. Před časem dostali totiž ten samý dárek ke svatbě, a tak to teď rodičům vrátili.