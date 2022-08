Klasicistní palác byl před dvěma sty lety považován za jedno z nejkrásnějších sídel v Dolním Slezsku. Byl postaven v letech 1810 až 26 pro královského rádce Erdmanna von Rödern. I když časy jeho lesku nenávratně pominuly, je to stále místo plné půvabu. Kouzlo má i díky starým dubům letním, některým z nich je i 350 let.

U ruiny najdeme také osmibokou oranžerii a dům zahradníka. A také jedno z nejlepších míst, co jsem navštívil. Tedy rodinnou hrobku s kaplí, o které jsem původně neměl tušení. Vyloupla se až přímo na místě. Nebyl prostor zjišťovat si informace, ale o to víc to bylo příjemné překvapení.

Petr Mareš