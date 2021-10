Český den s českými vlajkami. Lidé se mohou opět zapojit

Česká republika si ve čtvrtek 28. října připomíná 103. výročí své samostatnosti. Agentura Dobrý den Pelhřimov, organizátor pokusu o rekord, při němž bylo v roce 2018 vyvěšeno rekordních 225 191 českých vlajek, přichází při této příležitosti opět s akcí Český den s českými vlajkami, a to s výzvou k vyvěšení české vlajky nikoliv jen na veřejných budovách. Možná budiž ono vyvěšení vlajky nebo její vylepení v oknech vyjádřením přání, že po uplynulém složitém období bude zase lépe. Přejme si to a přejme to všem.

Ve čtvrtek 28. října mohou lidé vyvěsit české vlajky | Foto: Deník/ Redakce