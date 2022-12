Atmosféru umocňovala vánoční výzdoba a také výborný svařák a další nápoje. Po přezpívání koled ze zpěvníku Deníku jsme zpívali dál, protože paní Pavlíčková přinesla noty a zpěvníky s dalšími koledami a tematickými písněmi a hrála na přání. Konstatovala, že nám to letos pěkně ladilo, a že nás angažuje do školního sboru. Akci jsme si velice užili a jsme moc rádi, že se jí naše obec účastní od samého začátku a nevynechali jsme ani jeden ročník s výjimkou výluky kvůli covidu. Ale to jsme zpívali alespoň ze svých domovů.

Děkujeme a těšíme se na další ročník.

Marie Jůnová