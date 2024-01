Jak vypadaly tajné výpravy na ještě zcela volně přístupný Landštejn? Jak se v České Kanadě žilo před a za železnou oponou? Jak se tam trempovalo a tábořilo? A jaké byly euforické devadesátky? I na tyto otázky chce odpovědět nová kniha Fenomén České Kanady. Do jejích příprav se mohou nyní zapojit všichni znalci a příznivci této oblasti.

Česká Kanada na konci září. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Autoři by v knížce rádi představili svoji domovskou krajinu a lidi s ní spjaté způsobem, jenž do řádků i mezi ně vloží to, co vytváří její duši. Obrací se proto nyní na všechny, kterým je její hlas z mnoha důvodů blízký, zda by měli chuť a mohli přispět do právě vznikajícího obsahu budoucího díla.

Ledopády u Sedlice jsou magnetem horolezců. Podívejte se na mohutné krápníky

A to zajímavými, poutavými a třeba i málo známými příběhy lidí, kteří zde žili a žijí. Dále historií, především tou druhé poloviny dvacátého století až do dnešního dne. Nebo jim můžete pomoct te fotografiemi černobílými z dávných dob i barevnými z časů současných. Autoři budou rádi i za vše další, co by mohlo pomoci ještě více představit tento kraj.

Jakékoli vaše náměty a materiály tvůrci uvítají na info@ceskakanadavypravuje.cz a rádi zařadí do knihy Fenomén České Kanady. Pokud se vše vydaří, kniha vyjde na podzim roku 2024.