Tato kniha je sice určená převážně dětem, ale i mnohý dospělý v ní najde jisté kouzlo, protože kniha Čertovické povídání by měla být především knihou “pro radost a potěšení”. Zejména pak pro malé čtenáře, kteří si tu přijdou nejvíce na své díky přiloženým omalovánkám, které vytvořila ilustrátorka a spisovatelka Nina Roubíková, autorka knih Díra a hororově laděného příběhu Jemčinská bestie.

Kmotrem knihy se stal Karel Kopš - známý producent, autor a režisér desítek filmů pro Českou televizi, držitel několika českých i mezinárodních ocenění, který natočil seriály jako Labužnický dějepis anebo Utajená řeč peněz.

O knize pak promluvila její korektorka a zakladatelka Jihočekého klubu Obce spisovatelů Hanka Hosnedlová - v současnosti pracující jako publicistka na volné noze. Uvedla knihu jako ”Pohádkové vyprávění, kde defilují čerti, vodníci, víly, rytíři a nechybí ani utajené poklady. Odkaz na známé pohádky připomínají i různé dějové atributy jako fenomén tří bratrů, neopětovaná láska víly k člověku, nesplněné dané sliby, ztracený a znovu nalezený princ či neuváženě pronesená přání. A nejednou v nich vystopujete i nenásilné vstupy moderní doby. Avšak na rozdíl od vlídných českých pohádek ne vždy jsou tyto příběhy uzavřeny obvyklým dobrým koncem. Rozhodně není náhodou, že některé z nich připomínají spíš pověsti než tradiční pohádky, aby tak vytvořily jakousi záměrně tajemnou nadstavbu postrádaných černovických bájí.“

Celé setkání bylo vlastně poděkováním všem, co se na knize podíleli a bez kterých by jen těžko vznikla. Jako dík za spolupráci obdržel každý zúčastněný od autorky lahev šampaňského a originální „omalovánkovou“ tašku, na které si mohl vybarvit obrázek převzatý z ilustrací zmiňované knihy. Tři „ omalovánkové“ tašky a tři lahve šampaňského byly také ukryty v šesti dalších výtiscích knihy „Čertovické povídání“ v podobě speciálního losu s daným symbolem, coby bonus k této knize.

Celé setkání pak hudebním vstupem s akordeonem zakončil František Tylšar alias Jahodový básník, předseda Jihočeského klubu Obce spisovatelů, kapitán týmu Literáti, který se stal držitelem bodových rekordů v TV soutěži “Co na to Češi”, ale také textař a hudebník. Pro něho to byla zároveň velká premiéra, protože na harmoniku do té doby hrál jen s kapelou Řehečské kvarteto a černovická prezentace byla jeho prvním veřejným sólo vystoupením. Pro diváky vymyslel i malou soutěž a kdo rozpoznal melodii ze známého filmu, mohl získat jednu z knížek, které vydal Jihočeský klub Obce spisovatelů. Štastným vítězem se v tomto případě stal starosta města Jan Brožek.

Poté následovala na přilehlém stánku tříhodinová autogramiáda, kde hosté z Jihočeského klubu Obce spisovatelů podepisovali své knihy.

Také ilustrátorka Nina Roubíková sem přivezla svou hororovou knihu Jemčinská bestie, František Tylšar rozložil na stůl železničářské povídky, ale i svou nejnovější publikaci pro děti Pohádky – nepohádky, Hanka Hosnedlová knížku rozhovorů s jihočeskými kulturními osobnostmi. Kmotr Karel Kopš nabídl zájemcům titul Následky manželství z lásky, knihu která vyšla před třemi lety a zabývá se mezilidskými vztahy.

Pro mnohé spisovatele to byla vůbec první návštěva Černovic u Tábora, takže tu svou premiéru slavil nejen František Tylšar se svou harmonikou, ale i ostatní zúčastnění. Čertovické povídání tudíž pro ně znamenalo nejen knihu, na které se podíleli, ale i knihu při níž objevovali nové, nečekané a mnohdy i pohádkové věci - a to nejen na papíře.

Jana Dohnalová