Komplexní interní vyšetření není hrazeno v rámci prevence z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o nadstandardní placenou službu. „Vyšetření v naší nemocnici je kombinací hned několika metod. Základem je vyšetření lékařem, následuje zobrazovací vyšetření, tedy ultrazvuková prohlídka orgánů, která je pro klienta nenáročná a bez rizikového záření, ale přitom podává informaci nedostupnou fyzikálním i laboratorním metodám. Rovněž nechybí laboratorní vyšetření mapující všechny základní funkce organismu,“ popsal nabídku vyšetření ředitel Nemocnice Pelhřimov Ing. Jan Mlčák, MBA.

Návštěva ambulance preventivní medicíny pro klienta znamená jednorázový odběr krve na lačno a poté odebrání podrobné anamnézy a podstoupení klinického vyšetření odborným specialistou ve vnitřním lékařství a po jeho doporučení eventuálně provedení EKG, rtg srdce a plic, ultrazvuk břicha apod.

Preventivní vyšetření by mělo včas odhalit závažná onemocnění, mělo by Vás ale také varovat před budoucími zdravotními riziky. Cílem Nemocnice Pelhřimov je, aby každý získal nejen aktuální informace o svém zdravotním stavu, ale i doporučení, jak upravit životní styl a sledovat své zdraví v dalších letech. „Zdraví je to nejcennější, co máme. Je možné, že nás v tuto chvíli nic nebolí, což ale není ukazatelem, že nemáme žádné zdravotní potíže. V rámci ambulance preventivní medicíny jsme proto připravili i základní screeningová vyšetření, která by měla odhalit potíže či onemocnění orgánů již v počátečním stadiu a tím do značné míry zlepšit prognózu léčení, předcházet onemocnění nebo může potvrdit Váš dobrý zdravotní stav,“ sdělil ředitel pelhřimovské nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA. Konkrétně se jedná o vyšetření srdce, jater, ledvin, slinivky břišní, trávicího traktu, plic, vnitřního prostředí a minerálů v těle nebo zjištění probíhajícího zánětlivého onemocnění.

Základní preventivní vyšetření zahrnuje podrobné stanovení anamnézy, klinické vyšetření, náběry a zhodnocení ze základních laboratorních krevních testů (krevního obrazu, lipidového souboru, kyseliny močové, glykémie, mineralogramu, renálních parametrů, jaterních testů), vyšetření moče chemicky a sediment, provedení a zhodnocení EKG a posouzení rentgenu srdce a plic. Rozšířené preventivní vyšetření obsahuje vyšetření stolice na okultní krvácení k včasnému odhalení rakoviny tlustého střeva, abdominální ultrazvukové vyšetření, ECHO srdce, UZ krčních cév. „Součástí obou vyšetření je komplexní vyšetření lékařem s posouzením rodinné anamnézy se zaměřením na rizika pro Vás vyplývající, interpretace a souhrnné zhodnocení všech výsledků, doporučení pro případná další vyšetření, doporučení úpravy životního stylu a zdravotního sledování v následujících letech, vyhodnocení závěrečné zprávy,“ přiblížila vrchní sestra interního oddělení Nemocnice Pelhřimov Mgr. Hana Dandová, DiS a dodala, že vyšetření probíhá individuálně dle požadavku klienta.

Objednávání klientů na vyšetření probíhá v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin na telefonním čísle +420 565 355 262 nebo e-mailem na hdandova@nempe.cz.

Bc. Alexandra Knapová, tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov