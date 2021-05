Čarodějnické převleky, hořící vatry i špekáčky. To všechno už dobře znáte. Co takhle poslední dubnový den vyzkoušet něco netradičního? Vytvořte si společně s dětmi kouzelnou atmosféru plnou legrace a dobrodružství a především vaření v hravém stylu

Recept - Prasklý vřed upálené čarodějnice | Foto: Pavlína Podloučková

Možná i vy tak nějak dlouhodobě tápete, jak budete tentokrát svátky prožívat, co vařit, chystat, jak to zpestřit, aby to nebylo stejné jako každý rok. Zavřete oči a zkuste si to jen představit – místo obvyklého stereotypu a často i nudy tentokrát den plný zábavy a potěšení.