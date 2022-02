Přijel až z Moravského krasu, aby se vydal na devatenáctikilometrový lednový výlet. Vysočina neučarovala Davidu Mauderovi poprvé. Děkujeme mu za fotky ze zimního výšlapu. Podívejte se, jak krásně vypadají Žďárské vrchy, když propadnou tichému zimnímu spánku.

Na výšlap Žďárskými vrchy se můžete vydat i v zimě. Litovat nebudete. | Foto: David Mauder

David Mauder má Vysočinu rád. Možná proto věděl, že ho nezklame ani v zimě, a to dokonce i bez projížďky na lyžích. Vydal se na devatenáctikilometrový okruh ze Tří Studní přes Žákovu horu na Devět skal, do Fryšavy a zpátky na Tři Studně. Po cestě se zastavil u pramene řeky Svratky a nenechal si ujít ani výhled do krajiny z nadmořské výšky 836 metrů.