Za pěkného počasí se dne 2. října 2021 konal již 10. ročník Běhu města Pelhřimova. Letos se poprvé uskutečnil na vrchu Křemešník. Jedná se o krosový závod, který je součástí Lyžařského a Alpského poháru Vysočiny. Závodilo se ve čtrnácti kategoriích na tratích od 300 do 4200 metrů. Celkem se zúčastnilo 95 závodníků. Nejstarší závodník byl ročník 1949 a nejmladší ročník 2020. Mužská kategorie soutěžila o pohár starosty Města a ženská o Pohár VZP. Závodů se zúčastnil i Jakub Exner, mistr republiky v terénním půlmaratonu z roku 2019!

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.