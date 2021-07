S cílem upozornit na opomenuté místo a pomoci tak jeho záchraně, se v sobotu 19. června konal druhý ročník sportovní akce Běh a krok ke sv. Anně. Hned po této akci, organizované Nadačním fondem pro Pelhřimovsko, následoval v místě cíle třetí ročník kulturní akce Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny.

„Ještě teď mi ta akce rezonuje, mám radost, že jsme se do toho pustili. Za rok snad znovu,“ řekla po akci Jana Vondrů, místní rodačka, operní pěvkyně, organizátorka kulturní akce u kaple.

Běh a krok startoval od petanquového hřiště u Domova pro seniory v Městských sadech. Nejen pro děti bylo na trase připraveno jedenáct úkolů a v cíli táborák a občerstvení. Po chvilce relaxu se všichni mohli podívat na veselou pohádku Žabáci.

Následovalo divadlo pro velké Lachende Bestien, autorské čtení se křtem knihy Povídky maloměstské Filipa Zrna, zpěv a hudba Anežky Matouškové a Martina Debříčky, muzikoterapeutické Ora Rangi, zpěv Jany Vondrů a spol. a surrealistické vystoupení kytarového dua Manollo při svitu svíček a promítání filmu Jana Švankmajera.

„Loni nás provázel vytrvalý déšť a letos zase rozpálené slunce. Oba extrémy nás pěkně prověřily, výsledek ale za to stál,“ komentoval akci s úsměvem Miroslav Kupec, ředitel fondu. „Rád bych poděkoval účastníkům akce, Janě Vondrů, organizátorce akce Zvuky, barvy, hlasy, Pavlu Koubkovi ze Zeleného srdce za zapůjčení stanu a posekání trávy u kaple, Markovi Prchalovi za zapůjčení dodávky, Pivovaru Pelhřimov, obci Olešná, Strměchy a Chvojnov za zapůjčení stolů a lavic, pekárně Mar-Iva, zdravé výživě Biovital, manželům Kroupovým, Jardovi a všem, kdo na akci přispěli přes Darujme.cz, anebo s akcí pomohli jinak. Bez Vás by to nebylo ono.“

Monika Hamalčíková, Nadační fond pro Pelhřimovsko