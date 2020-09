Pelhřimovský Azyl Dej pac nabízí další pejsky k adopci. Je mezi nimi Bárny.Je to tříletý letý kastrovaný kříženec labradora. Váží pětadvacet kilogramů. Bárny je přátelský a přítulný pes, potřebuje však chvilku času, aby se s člověkem seznámil. Po rozkoukání se hned lísá a chce se mazlit. K některým cizím lidem je však nedůvěřivý a má tendenci vyjíždět. Je to aktivní a hravý pejsek. Rád si hraje - nejraději se svoji pískací gumovou ovečku, kterou zbožňuje. Procházky má také moc rád, na ty se velmi těší a největší odměnou je pro něj aportování.

Pejsek Bárny čeká na novou rodinu. | Foto: archiv Azly Dej pac

Na vodítku v neznámém prostředí tahá, ve svém však chodí poslušně. Jízdu autem snáší hezky, bez přemlouvání skočí do auta - celý natěšený, neboť čeká, jaké dobrodružství ho na konci cesty čeká. Doma je tichý a čistotný. Samotu zvládá relativně dobře, zabaví se sám; občas se mu ale nelíbí a tak něco rozkouše, je potřeba to dopilovat. K jiným psům je nesnášenlivý, s fenkami je naopak kamarád a rád s nimi dovádí. Na kočky je zvědavý, ale do bližšího kontaktu s nimi nepřišel. Bárnyho adoptovali páníčci začátkem roku z jiného útulku. Páníčci mu ale kvůli incidentu a kousnutí nevěří a tak pro něj hledají nový domov. Žil v rodinném domě se zahradou - je rád venku, ale také doma na gauč.