Program Erasmus+ umožnil žákům ze želivské základní školy opět poznávat krásná místa Evropy. Tentokrát je cesta na přelomu září a října přivedla do Portugalska. Děti měly možnost poznat nejen místní kulturu, ale také navázaly nová mezinárodní přátelství.

Další cesta v rámci programu Erasmus zavedla žáky želivské školy do Portugalska. | Foto: se souhlasem ZŠ Želiv

V neděli 24. září jsme se v poledne sešli v Brně u hotelu Grand, odkud nám jel autobus do Vídně na letiště. Patnáct žáků naší školy a paní učitelky Petra Svobodová, Jana Jarošová a pan učitel Miroslav Horák se rozloučili se svými nejbližšími, nasedli do autobusu a naše dobrodružství začalo.

Z Vídně jsme odlétali lehce po páté odpoledne a v Portu letadlo dosedlo kolem půl deváté. Zde jsme nasedli do autobusu a vyrazili do městečka Barcelos, které leží zhruba 45 minut od Porta. Cesta uběhla rychle a u školy v Barcelos už na nás čekali portugalské děti a jejich rodiče. Naši žáci totiž byli ubytováni v rodinách, aby se co nejvíce seznámili s portugalskými zvyklostmi a aby co nejvíce hovořili anglicky.

V Barcelos jsme zůstali do pátku. V průběhu týdne jsme absolvovali mnoho aktivit. Děti měly možnost podívat se, jak se učí v portugalské škole. Účastnily se hodin matematiky, angličtiny, dějepisu, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a informačních technologií. Zjistili jsme, že výuka v Portugalsku je hodně podobná té naší.

Celý týden ale nebyl jen o učení. Chtěli jsme navštívit i různé pamětihodnosti a muzea. V rámci našeho projektu jsme se zajímali nejen o výuku, ale i o historické památky a zároveň moderní technologii, jak mladým staré budovy nejen přiblížit, ale i pomocí digitálních prostředků se více o ně zajímat. Fotografování, natáčení videí nebo vytváření 3D modelů – to vše budeme ještě zpátky v Čechách zpracovávat. Prohlédli jsme si městečko Barcelos se středověkým hradem a mostem. Nadchlo nás i Porto. Nejdříve jsme se lodičkou projeli po řece Douro, pak jsme šli s našimi portugalskými přáteli na oběd. Ochutnali jsme místní specialitu a pak vyrazili na prohlídku historického centra. Porto ale nebylo jediným hezkým městem, které jsme navštívili. Příjemně nás překvapilo město Braga, kde jsme měli možnost vidět svatyni Bom De Jesus do Monte nebo nejstarší katedrálu v Portugalsku. Byl by hřích nepodívat se v Portugalsku k moři. A my jsme využili příležitost, a podívali se dokonce i k oceánu - v městečcích Apúlia a Esposende.

V pátek ráno jsme se v Barcelos rozloučili s našimi přáteli a vydali se na další dobrodružství. Čekal nás Lisabon, hlavní město Portugalska. Tentokrát jsme si vyzkoušeli cestování portugalským vlakem. Po cestě se nám nabízely krásné výhledy na Atlantický oceán.

V Lisabonu jsme se nejprve ubytovali, naplnili prázdné žaludky a vyrazili do města. Naše cesta mířila do známé lisabonské čtvrti Belém. Obdivovali jsme Památník objevitelů, prohlédli si Belémskou věž, odkud se mořeplavci vydávali objevovat neznámé kraje. V Jeronýmském klášteře jsme si prohlédli hrobku Vasca da Gamy, známého portugalského mořeplavce. Celý den jsme zakončili ochutnávkou klasické místní pochoutky, pastelu.

Druhý den jsme si přivstali, sbalili si kufry a plni očekávání jsme se vydali poznávat další krásy hlavního města. Celé město jsme si prohlédli z Hradu svatého Jiří, pak jsme se propletli úzkými uličkami ke katedrále Panny Marie, nejstaršímu kostelu v Lisabonu.

Velkou zajímavostí města je veřejná doprava. Město je populární svými historickými tramvajemi. V posledních několika letech se v Lisabonu objevily i tuktuky, původně asijské dopravní prostředky sloužící jako taxi. A právě tuktukem jsme se vydali za dalšími pamětihodnostmi města. Čas nám rychle utekl a my jsme si museli vyzvednout svá zavazadla a vydat se na letiště.

Po odbavení jsme nasedli a plni krásných zážitků a vzpomínek jsme opustili Portugalsko. Ve Vídni jsme si ještě vyzkoušeli přenocování na letišti a v pondělí v půl páté ráno jsme autobusem zamířili do Brna. Tam už na nás čekali rodiče, kteří nás odvezli zpět domů.

Troufáme si tvrdit, že poznávání Portugalska v nás zanechalo mnoho silných zážitků a věřím, že se tam ještě někdy podíváme.