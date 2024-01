Balóny vzlétnou nad Kejžlici. Další Pohár Jaroslava Haška je tady

Balóny na zimním nebi? V Kejžlici u Humpolce to tak je už několik let a jinak to nebude ani letos. V neděli 28. ledna se můžete přijít na místní letiště podívat i vy. Do čtvrtého ročníku soutěže o pohár Jaroslava Haška se přihlásilo třináct posádek.

Druhý ročník o putovní pohár Jaroslava Haška v Kejžlici pořádal Balonklub Bohemia | Foto: Jan Šafránek

Balóny startují v osm hodin. Pokud na místo dorazíte, na nebi uvidíte celkem třináct barevných obrů. Předpověď počasí na neděli je slibná. Zdroj: Youtube Účastníci soutěže budou usilovat o nejdelší dolet z Kejžlice v rámci České republiky, očekávají se nejrůznější taktiky. Barevná přehlídka na nebi. Balóny vzlétly na podporu Ukrajiny Přistání je v plánu kolem půl páté odpoledne někde nedaleko slovenských hranic od Břeclavi po Hodonín.